États-Unis : Hayley Arceneaux, survivante d'un cancer, va voyager dans l'espace

À la fin l'année, Hayley Arceneaux, 29 ans, sera la première survivante d'un cancer à aller dans l'espace. La jeune femme a appris l'incroyable nouvelle par un coup de téléphone : "Ils m'ont juste appelé et dit 'tu veux aller dans l'espace ?', immédiatement j'ai dit 'oui', j'ai appelé ma mère, je lui en ai parlé et elle était aussi surprise que moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas laisser passer cette chance", confie la jeune femme.



Une source d'inspiration pour les malades

C'est un rêve d'enfant qui se réalise. À 10 ans, Hayley visite la NASA et se voit astronaute. Mais elle est rattrapée par la maladie, atteinte d'un cancer des os. Cette aventure dans l'espace, Hayley Arceneaux, la dédie aux enfants malades : "Je n'aurais jamais pensé que j'irai dans l'espace, je voudrais inspirer les autres patients à rêver en grand et ne pas se limiter eux-mêmes. J'espère leur montrer que tout est possible". Elle fera partie des rares touristes à voyager à bord de Space X. Le vol est financé par Jared Isaacman, milliardaire, qui a prévu d'emmener avec lui trois Américains tirés au sort.

