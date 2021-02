SpaceX vise la fin 2021 pour l'envoi de ses premiers touristes dans l'espace

SpaceX envisage le lancement de sa première mission de tourisme spatial pour le quatrième trimestre 2021, a annoncé (en anglais) l'entreprise aérospatiale américaine, lundi 1er février. La mission, nommée Inspiration4, se fera grâce à la fusée réutilisable Falcon 9 de SpaceX, lancée depuis le centre spatial Kennedy de Floride. Elle comportera à son bord Jared Isaacman, fondateur et patron de l'entreprise Shift4 Payments, premier touriste spatial du groupe.

Jared Isaacman fera don des trois sièges à ses côtés à bord de la capsule Dragon, à "des individus issus du grand public, dont l'identité sera annoncée dans les semaines à venir", précise le communiqué. Un site internet a été créé, à l'adresse Inspiration4.com, afin que les gens puissent postuler à l'une de ces places. Deux catégories de sièges sont possibles : le siège de la "générosité" peut s'obtenir avec un don à la fondation St Jude, qui travaille sur les maladies infantiles, tandis que le siège de la "prospérité" peut s'obtenir en partageant son histoire d'entrepreneuriat.

“While a historic journey awaits us in space, I hope this mission reinforces how far inspiration can take us and the extraordinary achievements it leads to here on Earth.” – Jared Isaacman, Inspiration4 Commander pic.twitter.com/y41tsFJzNu