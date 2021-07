États-Unis : Elon Musk est prêt à tout pour agrandir SpaceX

Des fusées visibles depuis la fenêtre, c’est le quotidien des habitants de Boca Chica (États-Unis). "Je n’en reviens pas, c’est tellement triste. Ça a beaucoup changé, quel choc", raconte Cheryl Stevens, une ancienne habitante du village qui s’est fait racheter sa maison par SpaceX. Elon Musk pousse ainsi les propriétaires à vendre pour agrandir son centre spatial géant, où il teste les fusées qui décolleront vers la lune.

"Si vous refusez, votre terrain pourra être réquisitionné"

L’ancienne voisine de Cheryl Stevens, Celia Johnson, refuse de partir et dénonce le "harcèlement des équipes de SpaceX", avant d’ajouter : "Ils ont tourné autour des maisons et ils ont dit : 'Elles valent 40 000 euros et on vous offre trois fois le prix. Si vous refusez, votre terrain pourra être réquisitionné.'" À Brownsville, en revanche, l’immobilier explose depuis quelques mois grâce à SpaceX et ses employés qui cherchent des logements.

Envoyée spéciale au pied des fusées de SpaceX, la journaliste Anne-Claire Poignard explique : "C’est un peu un combat de David contre Goliath qui se joue entre un conquérant de l’espace et une poignée d’habitants. Un combat qui semble perdu d’avance pour ceux qui vivaient ici depuis des années."