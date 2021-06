Jeff Bezos, Elon Musk... Des milliardaires américains ont échappé à l'impôt sur le revenu

Ce sont les hommes les plus riches de la planète, mais peut être aussi les plus privilégiés face à l'impôt à l'impôt sur le revenu, avance ProPublica (en anglais), une organisation basée à New York, qui affirme sur son site internet vouloir "dénoncer les abus de pouvoir et la trahison de la confiance du public". Son site a publié mardi 8 juin une enquête révélant qu'"en 2007, Jeff Bezos, alors multimilliardaire et désormais l'homme le plus riche du monde, n'a pas payé un centime d'impôt fédéral sur le revenu." Un exploit réitéré en 2011, selon eux.

L'organisation assure avoir consulté des milliers de déclarations fiscales de riches Américains au fisc (IRS) sur plus de quinze ans. Elle pointe du doigt certaines des plus grandes fortunes américaines : Jeff Bezos, patron d'Amazon, l'homme d'affaire Michael Bloomberg encore Elon Musk, richissime entrepreneur à la tête de Tesla. Tous auraient réussi à échapper à leurs obligations fiscales ou encore bénéficier d'un taux très avantagé, eu regard de leur revenus, assure ProPublica. Tout cela grâce à de l'optimisation fiscale et non pas de fraude, précise le site. D’autres noms connus figurent dans la liste tels que le philanthrope Georges Soros.

Les autorités américaines embarrassées

Ces révélations "démolissent les fondations du mythe fiscal américain que tout le monde paye sa juste part et que les plus riches payent la plus grande partie", écrivent les auteurs de l'enquête. Elles s'inscrivent en plein débat international sur la hausse des impôts pour les entreprises multinationales et alors que Jeff Bezos a affiché en avril son soutien à la hausse des impôts souhaitée par le président américain Joe Biden pour financer son plan d'investissement sur les infrastructures.

"Les personnes les plus riches du pays, qui ont réalisé d'énormes profits durant la pandémie, n'ont pas payé leur juste part" a réagi mardi le président démocrate de la commission des Finances du Sénat Ron Wyden, affirmant qu'il ferait "une proposition" en ce sens. Le département américain au Trésor a quant à lui rappelé que la divulgation de ces documents privés était illégale, et qu'il enquêtait, avec d'autres autorités, sur ces fuites.