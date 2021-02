Espace : le robot Perseverance doit bientôt atterrir sur Mars

Une étoile filante devrait bientôt apparaître dans le ciel de Mars. Le robot Persévérance de la Nasa va atterrir avec une descente à 20 000 km/h, jeudi 18 février. La moindre erreur peut coûter cher. L’intelligence artificielle n’a que quelques secondes pour analyser sa position, corriger sa trajectoire et trouver un endroit pour atterrir. Après sept minutes d’angoisse, Perseverance pourra se poser et attendre les ordres.

Prélever des échantillons du sol martien

Le robot a pour but de faire des recherches sur d’éventuelles traces de vie passée sur la planète rouge. Il explorera un cratère de plusieurs kilomètres de diamètre qui était rempli d’eau il y a plus de trois milliards d’années. L’énergie de Perseverance provient d’une pile nucléaire, le seul moyen de résister aux nuits glaciales de -90°C, et aux tempêtes de poussière qui empêchent d’utiliser des panneaux solaires et peuvent durer un mois. Ce robot sera le premier à prélever des échantillons du sol martien, qui seront renvoyés sur terre dans quelques années.

