Espace : le milliardaire Jeff Bezos décolle en juillet

Il est l'un des hommes les plus riches du monde, il aime les coups médiatiques. Jeff Bezos, patron d'Amazon, fait à nouveau parler de lui. Il annonce qu'il va voyager dans l'espace dès le mois de juillet. Le journaliste Loïc de La Mornais est en duplex de Washington (États-Unis) pour expliquer pourquoi.

Jeff Bezos devrait s'envoler le 20 juillet prochain. Il ne sera pas le premier touriste milliardaire dans l'espace, "mais la grande différence, la révolution aujourd'hui c'est que ces milliardaires, ces géants de la Silicon Valley, ils vont dans l'espace à bord de leur propre vaisseau", analyse le journaliste Loïc de La Mornais. Des engins qu'ils ont fait construire via leurs propres sociétés.

Des premières fois

C'était le cas avec Jeff Bezos et sa société Blue Origin. Il coiffe au poteau son grand rival Elon Musk, qui a raflé quelques contrats avec la NASA mais qui n'est pas encore parti dans l'espace. Dans la même catégorie, Richard Branson, le PDG de Virgin, devrait s'envoler dans quelques mois. Et en décembre prochain, il y aura une autre première : le milliardaire américain Jared Isaacman qui, lui, a acheté tout un vol Space X. Il va partir avec trois autres passagers et sera le premier commandant privé d'une mission spatiale sans aucun astronaute professionnel à bord.