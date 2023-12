Espace : la Nasa publie l'image d'un amas d'étoiles en forme de sapin de Noël

Noël... dans l'espace. La Nasa a diffusé, mardi 19 décembre, une image de l'amas d'étoiles NGC 2264, également connu sous le nom d'"amas du sapin de Noël". On y voit de "jeunes" étoiles, "âgées d'environ un à cinq millions d’années", précise la Nasa, situées dans la Voie lactée "à environ 2 500 années-lumière de la Terre". Elles sont entourées d'une nébuleuse colorée en vert.

Pour renforcer la ressemblance, l'observatoire à rayons X Chandra de la Nasa a publié à son tour une image animée, faisant clignoter certaines étoiles telle une guirlande. "Ça me plonge dans l'esprit des fêtes", a commenté l'astronaute Buzz Aldrin sur X.

