Deux cosmonautes russes et une astronaute américaine de retour sur Terre après six mois à bord de la Station spatiale internationale

Deux cosmonautes russes, Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov, et une astronaute américaine, Kate Rubins, sont revenus sur Terre sans problème, samedi 17 avril dans la steppe kazakhe, après une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). La capsule Soyouz qui les transportait a atterri à environ 150 km au sud-est de la ville de Jezkazgan, dans le centre du Kazakhstan.

La capsule Soyouz lors de son atterrissage, samedi 17 avril 2021 au Kazakhstan. (ROSCOSMOS)

C'était la première mission spatiale de Sergueï Koud-Svertchkov, ancien militaire, et la deuxième pour Sergueï Ryjikov, ancien pilote militaire, et Kate Rubins, biologiste moléculaire. Cette dernière, qui avait été durant sa mission de 2016 la première personne à séquencer de l'ADN dans l'espace, a poursuivi ses activités de séquençage, travaillé sur des expériences sur le système cardiovasculaire, et observé la croissance de radis qui ont été récoltés pour être analysés sur Terre, selon un communiqué de la Nasa (en anglais). Elle a été accueillie avec des fleurs par l'ancien cosmonaute Iouri Malentchenko.

L'entreprise SpaceX désormais dans la boucle

Depuis une décennie, l'équipage de l'ISS varie en fonction des arrivées et départs, oscillant le plus souvent entre trois et six, mais parfois plus. Il restait samedi sept personnes à bord. Parmi elles, les deux Russes et l'Américain qui avaient décollé le 9 avril, lors d'un vol qui était également destiné à célébrer le 60e anniversaire du vol de Youri Gagarine, premier homme dans l'espace.

>> En immersion dans la capsule Crew Dragon de SpaceX qui accueillera Thomas Pesquet

Le monopole russe des envols vers l'ISS a été brisé par SpaceX, l'entreprise américaine d'Elon Musk. Celle-ci est devenue l'an dernier la première entreprise privée à envoyer avec succès une équipe à bord de la Station spatiale internationale, redonnant aux Américains la capacité d'accomplir cet exploit, pour la première fois depuis la fin du programme de navettes spatiales Shuttle. La deuxième mission de SpaceX vers l'ISS portera la semaine prochaine à 11 le nombre de personnes à bord de la station, avec l'arrivée des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, du Japonais Akihiko Hoshide et du Français Thomas Pesquet.