EN IMAGES. Espace : découvrez les plus belles photos capturées par le télescope spatial James Webb

Au fil des semaines, le télescope le plus puissant du monde dévoile des images de galaxies et de nébuleuses qui n'avaient jamais été observées avec tant de précision.

Il doit permettre de mieux comprendre "l'histoire de la création stellaire". Lancé dans l'espace fin 2021 et opérationnel depuis juillet, le télescope James Webb a révélé au fil des semaines d'impressionnants clichés de Jupiter, de nébuleuses et de galaxies lointaines, fournissant aux scientifiques quantité de données inédites à analyser. Né d'une collaboration entre les agences spatiales américaine, européenne et canadienne, le télescope James Webb est le plus puissant du monde. Il mène ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Les scientifiques ont dévoilé, mardi 6 septembre, de nouvelles images montrant la nébuleuse de la Tarentule, une région du cosmos où les étoiles naissent à un rythme effréné. Située à 161 000 années-lumières de la Terre, elle abrite les étoiles les plus chaudes et massives connues. Plusieurs instruments embarqués par James Webb ont permis d'en capturer de nouveaux détails, jusqu'ici invisibles pour les précédents télescopes. Franceinfo en profite pour vous présenter les plus beaux clichés capturés par le James Webb depuis sa mise en service.