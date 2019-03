Égalité femmes-hommes : objectif Lune !

Au firmament de la carrière d'un astronaute, il y a, pour les plus chanceux, une expérience unique et symbolique : une sortie extra-véhiculaire. S'extraire du vaisseau en scaphandre pour voler seul dans l'espace, au-dessus de la Terre. Une opération longue et dangereuse. Les femmes astronautes n'ont pu la réaliser que 20 ans après leurs collègues masculins. La Nasa a voulu frapper fort en faisant sortir un équipage exclusivement féminin, avec deux femmes astronautes en même temps. Mais la Nasa a changé ses plans pour cette sortie historique, à cause de manque de tailles de combinaisons adaptées.

L'astronaute femme remplacée par un homme

L'astronaute Anne McClain avait déjà fait un premier entrainement et une première sortie dans une combinaison de taille large, trop grande pour bien assurer ses mouvements. Elle avait donc demandé la taille en dessous. Mais il en existait qu'une seule, déjà utilisée. Plutôt que de changer les combinaisons ou retarder la mission, la Nasa a préféré changer les astronautes. Anne McClain sera remplacée par un homme. Elle se réjouissait il y a quelques jours de pouvoir inspirer les petites filles.

