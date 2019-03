La Nasa diffuse des photos du grand météore que personne n'avait vu

Aucun témoin direct n'avait pu voir le phénomène. La Nasa a diffusé, vendredi 22 mars, des photos prises par l'un de ses satellites du météore très puissant qui est apparu au-dessus de la mer de Bering le 18 décembre.

Dans ces images prises quelques minutes après la désintégration du gros rocher spatial dans l'atmosphère, on distingue parfaitement l'ombre laissée par la traîne du météore sur les nuages en dessous (l'ombre est allongée en raison de la position du soleil). On observe également un nuage orangé : c'est le nuage de particules consumées à très haute température, et laissé par la boule de feu déclenchée par l'explosion.

C'est le satellite Terra qui a pris les clichés. Un instrument a pris une photo à 23h50 GMT. Cinq des neufs caméras d'un second instrument à bord du même satellite ont pris cinq photos à 23h55 GMT, que la Nasa a rassemblées dans un gif qui montre la diffusion du nuage orangé de poussières. La Nasa estime que le météore s'est produit à 23h48 GMT.

The MISR instrument, also on Terra , saw the large "fireball" — the term used for exceptionally bright meteors ☄️ that are visible over a wide area — as it exploded about 16 miles above the Bering Sea, far enough way to pose no threat. pic.twitter.com/lyjyZKBZOm