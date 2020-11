Deux satellites européens d'observation de la Terre perdus après l'échec de leur lancement

Le lanceur européen Vega, qui devait mettre en orbite deux satellites pour le compte de l'Europe, dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 novembre depuis Kourou en Guyane française, a connu "une anomalie" dans sa "trajectoire" conduisant à l'échec de la mission, a annoncé Arianespace.

"Huit minutes après le décollage de la mission, immédiatement après le premier allumage du moteur du quatrième étage, une dégradation de la trajectoire a été constatée, entraînant la perte de la mission", a détaillé la société qui opère ces lancements.

Les raisons de cet échec pas encore connues

Vega devait placer à 700 kilomètres d'altitude deux satellites : SEOSAT-Ingenio, le premier satellite d'observation de la Terre espagnol, et Taranis, le premier satellite conçu pour observer les phénomènes électromagnétiques radiatifs et lumineux survenant à des altitudes comprises entre 20 et 100 km au-dessus des orages.

"La mission est perdue", a confirmé Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. "Les analyses des données de la télémesure sont en cours pour préciser les raisons de cet échec" a précisé le groupe.

L'épidémie de Covid-19 et la météo défavorable avaient déjà entraîné l'annulation de deux des quatre lancements de Vega prévus cette année. Le lanceur avait aussi connu une défaillance à l'été 2019, qui avait entraîné sa destruction, par précaution.