Deux Russes et une Américaine ont rejoint la Station spatiale internationale

L'espace est un des rares domaines où une coopération subsiste entre Washington et Moscou.

Opposés par la guerre en Ukraine, les Etats-Unis et la Russie continuent malgré tout à contribuer dans certains domaines. Deux cosmonautes russes et une astronaute américaine ont rejoint la Station spatiale internationale, vendredi 15 septembre, pour remplacer un autre équipage russo-américain.

Les nouveaux arrivants sont l'Américaine Loral O'Hara et les Russes Oleg Kononenko et Nikolai Tchoub. Ils ont décollé du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord de la fusée Soyouz MS-24, et ont atteint l'ISS sans encombre trois heures plus tard, a annoncé l'agence spatiale russe.

Ils relaient un équipage coincé par une avarie

Jeudi, lors d'une conférence de presse avant le départ, Loral O'Hara avait présenté l'ISS comme "un symbole de paix et de coopération". "Contrairement à ce qui se passe sur la Terre (...) où les nations ne s'entendent souvent pas, nous nous entendons bien là-haut, nous nous comprenons et nous sommes très sensibles à nos relations. Nous veillons toujours les uns sur les autres", avait acquiescé Oleg Kononenko.

Ils vont prendre la relève des Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline et de l'Américain Frank Rubio, arrivés à bord de l'ISS il y a un an. Leur mission avait été prolongée en raison de l'endommagement de leur vaisseau de retour, le Soyouz MS-22, qui avait subi en décembre 2022 une fuite spectaculaire alors qu'il était amarré à l'ISS, due selon Moscou à l'impact d'une micrométéorite.