Australie : un débris de SpaceX découvert dans un enclos à moutons

A quand des poubelles de l'espace pour les débris spatiaux ? En Australie, un éleveur a eu la surprise de découvrir un morceau de métal carbonisé dans un enclos à mouton, le 9 juillet dernier. L'agence spatiale australienne a finalement confirmé, jeudi 4 août, qu'il provenait bien d'une des missions de la société SpaceX.



Ce morceau de métal, qui aurait chuté le 9 juillet, a été découvert la semaine dernière à Dalgety, un village reculé de Nouvelle-Galles du Sud situé à environ cinq heures de route au sud-ouest de Sydney. "C'était à la fois excitant et étrange", a déclaré Brad Tucker, un astrophysicien qui s'est rendu sur place, après avoir été contacté le mois dernier par des agriculteurs locaux. Il a affirmé que la découverte de ce morceau enfoui dans un champ vide lui a rappelé le film de science-fiction 2001 : L'Odyssée de l'espace.

Brad Tucker explique que cette pièce de métal fait partie d'une partie larguée par la capsule Crew-1, lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre en 2021. D'autres débris spatiaux ont également été trouvés dans des propriétés voisines et il est possible qu'ils aient un lien avec la mission de SpaceX.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq