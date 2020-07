Amazon obtient le feu vert au lancement de plus de 3 000 satellites en orbite pour fournir internet à haut débit

Ce projet de Jeff Bezos, patron du groupe et homme le plus riche au monde, doit permettre d'amener de la connectivité aux zones actuellement non couvertes.

Les entrepôts Amazon de Bretigny-sur-Orge (Essonne), le 13 mai 2020. (THOMAS SAMSON / AFP)