Une constellation de satellites Starlink visible vendredi soir dans le ciel

Les satellites qui appartiennent à l'entreprise Space X du milliardaire Elon musk forment une chaîne de 60 points brillants. Mais des astronomes craignent une pollution visuelle.

Des points lumineux qui bougent et se succèdent dans le ciel. Une constellation de satellites Starlink est passée dans le ciel, dans la soirée du vendredi 24 avril, deux jours après avoir été lancés dans l'espace. Le site Heavens-Above (en anglais) mentionne dans un tableau le passage de tous les objets Starlink, rapporte Numérama. "À l'heure de Paris, on voit ainsi que le début du passage doit commencer à 21h58, pour s’achever à 22h03", précise le média spécialisé.

Heavens-Above permet de consulter une animation en trois dimensions et en temps réel de la position des satellites autour de la Terre. Il est également possible d’utiliser la carte Satmap et Find Starlink (en anglais). Sur ce dernier, il suffit de mentionner une localisation pour obtenir la date et la durée des prochains passages de satellites dans cette zone. Le site Find Starlink précise si les engins sont nouveaux ou anciens par rapport à leur date de lancement et s’ils doivent être lumineux ou pas.

Lancé par l'entreprise Space X du milliardaire américain Elon Musk, le projet Starlink doit permettre de fournir internet à des utilisateurs depuis l'espace. Quelque 300 satellites ont déjà été placés en orbite, et ce nombre doit rapidement augmenter, potentiellement jusqu'à 42 000. Ce qui ne plaît pas à tout le monde : des astronomes en colère réfléchissaient en février à porter plainte devant la Cour de justice internationale pour atteinte au patrimoine mondial. Il estiment que ces satellites vont créer une pollution visuelle et qu'il n'y aura plus de place pour voir les étoiles.