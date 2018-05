Des scientifiques construisent la plus petite maison du monde à Besançon

Le laboratoire Femto-St, à Besançon, a construit une maison moins épaisse qu'un cheveu.

Le laboratoire bisontin Femto-St à Besançon est parvenu à construire une maison d'une épaisseur 50 fois plus petite qu'un millimètre, soit inférieure au diamètre d'un cheveu, rapporte France Bleu Besançon lundi 28 mai. Une nouvelle saluée par la presse scientifique à l'échelle internationale.

Les chercheurs et ingénieurs de l'équipe "nanorobotique" de l'institut de recherche bisontin ont réalisé cet exploit scientifique en mettant au point un nouveau système microrobotique, allant au-delà des frontières des nanotechnologies optiques préalablement connues.

La technique de l'origami

"Combinant plusieurs technologies existantes, la plateforme µRobotex construit des microstructures dans une grande chambre à vide et fixe les composants sur des pointes de fibres optiques avec une précision nanométrique", écrit Jean-Yves Rauch, l'un des architectes de cette micro maison.

Jean-Yves Rauch a expliqué à France Bleu que la technique utilisée est un pliage d'une plaque de verre, découpée et pliée façon origami, technique qui leur permet habituellement de construire des composants pour la recherche. Il ajoute que cette réussite témoigne du savoir-faire bisontin, et souhaite "que les gens comprennent la puissance de l'outil dont on dispose".