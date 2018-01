Une "Super Lune bleue de sang" à admirer dans le ciel mercredi

Une éclipse lunaire totale se produira au moment d'une pleine Lune "bleue", un évènement céleste rare.

Si les conditions météorologiques sont favorables, le spectacle sera saisissant. Une éclipse lunaire totale se produira mercredi 31 janvier au moment d'une pleine Lune "bleue", alors même que notre satellite naturel sera presque au plus près de la Terre. Cela produira ce que les astronomes appellent la "super Lune bleue de sang", un évènement céleste rare.

"Nous pourrons voir, pendant l'éclipse, les reflets sur la surface lunaire de tous les levers et couchers de soleil sur la Terre", explique Sarah Noble, une scientifique de la Nasa. Ce phénomène résulte d'un "alignement rare de ces trois cycles astronomiques", souligne Jason Aufdenberg, professeur adjoint d'astronomie à l'université d'aéronautique d'Embry-Riddle, en Floride.

La dernière remonte à 1 982

L'expression "Lune bleue" désigne une deuxième pleine Lune en un mois, un phénomène qui survient en moyenne tous les deux ans et demi. "Nous avons beaucoup de super Lunes et d'éclipses lunaires mais ces deux phénomènes ne coïncident pas souvent avec une Lune bleue", précise Jason Aufdenberg.

Le dernier rendez-vous céleste similaire s'était produit le 30 décembre 1982 et avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'ouest de l'Asie. Cette fois-ci, la "super Lune bleue de sang" sera observable seulement en Asie, dans l'océan Pacifique, en Russie, dans l'ouest de l'Amérique du Nord et partiellement dans l'est.