EN IMAGES. Dix photos de la "super Lune" que vous avez peut-être manquée dimanche soir

Il s'agissait de la seule "super Lune" de 2017. Notre satellite est apparu sensiblement plus gros que d'habitude, dimanche 3 décembre, à l'occasion de ce phénomène astronomique, également appelé "périgée-syzygie", ce qui désigne la concomitance de deux phénomènes astronomiques : la phase de pleine Lune tout d'abord, et sa proximité particulière avec notre planète.

Si vous vivez dans une large moitié nord de la France, il est probable que le mauvais temps vous ait privé du spectacle. Franceinfo a sélectionné dix des plus belles photos de cette "super Lune", prises sur plusieurs continents. Et pour voir le phénomène en vrai, rendez-vous pour deux sessions de rattrapage les 1er et 31 janvier 2018.