Une éclipse partielle de lune sera visible en France mardi soir

A son maximum, à 23h30, 60% de la surface visible de notre satellite sera couverte par l'ombre.

Pensez à lever les yeux vers le ciel, mardi 16 juillet à partir de 22h : vous devriez profiter d'une éclipse partielle de Lune. "Environ 60 % de la surface visible de la Lune sera couverte par l'ombre", a expliqué la Royal Astronomical Society de Londres. Le spectacle débutera à 22h01 (heure de France métropolitaine), sera à son maximum à 23h30 et se terminera à 0h59.

Cinquante ans après le lancement d'Apollo 11

Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, et que le satellite se retrouve dans l'ombre de notre planète. Privée des rayons du Soleil, la Lune s'assombrit et prend une teinte rouge, car l'atmosphère terrestre dévie les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du cône de son ombre.

Contrairement aux éclipses solaires, les éclipses de Lune peuvent être regardées à l'œil nu.

Cette éclipse sera visible en Afrique, dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie, ainsi que la partie orientale de l'Amérique du Sud et la partie occidentale de l'Australie.

Clin d'œil de l'histoire, cette éclipse aura lieu cinquante ans jour pour jour après le lancement de la mission Apollo 11, celle des astronautes qui ont pour la première fois posé le pied sur la Lune.