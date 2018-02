Un astronome amateur retrouve par hasard un satellite perdu dans l'espace depuis 12 ans

Scott Tilley était à la recherche d'un autre satellite quand il est tombé sur cette "antiquité", envoyée dans l'espace en 2000 et perdu cinq ans plus tard.

Le satellite Image, chargé d'observer la Terre depuis l'espace, a été égaré en 2005. Pendant douze ans, il a erré dans l'espace sans que l'agence spatiale américaine, la Nasa, ne parvienne à retrouver sa trace. C'était sans compter sur l'aide de Scott Tilley. Cet astronome amateur canadien, qui parcourait le ciel à la recherche du satellite espion américain Zuma, est tombé par hasard sur Image, rapporte le site Futura-Sciences, jeudi 1er février. Il a aussitôt alerté la Nasa de sa découverte, via Twitter.

L'agence a ensuite pu confirmer qu'il s'agissait bien du satellite égaré. "Une première analyse des données reçues indique que le système de contrôle du satellite est opérationnel. Ce qui laisse penser que son contrôle pourrait être repris", explique Futura-Sciences. Puisque les logiciels et le système d'exploitation utilisés par Image sont aujourd'hui désuets et que le centre de contrôle du satellite n'existe plus, décoder le signal du satellite est un défi pour les scientifiques du Centre spatial Goddard, aux Etats-Unis.

Si la Nasa parvient à en reprendre le contrôle et que ses instruments sont en état de marche, l'agence "décidera de l'intérêt de débuter de nouvelles observations", poursuit le site.