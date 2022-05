Sciences : le centre de la galaxie photographié pour la première fois

Une photographie historique a été dévoilée jeudi 12 mai. Elle prouve que Sagittaire A*, le trou noir se trouvant à 27 000 années-lumière de la Terre, est le centre de la galaxie. Cette photographie bouleverse la communauté scientifique. "C’est incroyable. Pendant des décennies, nous doutions de l’existence des trous noirs bien qu’ils aient été prédits par les calculs mathématiques", affirme Michael Johnson, astrophysicien à l’Université de Harvard (États-Unis).



Cinq ans de travail

Pour arriver à cette image extraordinaire, plus d’une dizaine de radiotélescopes ont pointé au même endroit : la constellation du Sagittaire, au centre de notre galaxie de la Voix lactée. Cinq ans et des ordinateurs très puissants ont été nécessaires pour faire la synthèse de milliers de clichés et obtenir ce résultat. "Nous, on voit ça vraiment comme à la fois une performance et aussi comme le début du fait que les trous noirs passent de la science-fiction à un objet dont on va pouvoir étudier la physique", affirme Vincent Piétu, chercheur astrophysicien à l’IRAM (Institut de radioastronomie millimétrique).