Le décollage de la fusée de la Nasa vers la Lune de nouveau reporté

Encore raté. Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa vers la Lune a de nouveau été annulé, samedi 3 septembre, au dernier moment, pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Ce contre-temps fait subir un nouveau retard au lancement du programme américain Artemis, qui doit permettre aux humains de retourner sur la Lune.

Cinquante ans après la dernière mission Apollo, ce nouveau programme phare doit permettre d'établir une présence humaine durable sur le satellite de la Terre, permettant ensuite de s'en servir comme tremplin vers Mars. Le lancement de la première mission test Artemis 1, sans astronaute à bord, était initialement prévu à 14h17 heure locale (20h17 à Paris), avec une fenêtre de tir de deux heures, depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.

Mais les équipes de la Nasa ont échoué à résoudre un problème de fuite de carburant, qui s'est déclenché au moment des opérations de remplissage des réservoirs de la fusée. Peu après 11 heures, la directrice de lancement, Charlie Blackwell-Thompson, a pris la décision d'annuler.

En début de semaine ou mi-Octobre

"L'annulation est absolument la bonne décision", a réagi auprès de journalistes l'astronaute Victor Glover, présent sur place. Avec ces tests à répétition, qui permettent de mieux comprendre ce nouveau véhicule, "la confiance des gens devrait augmenter, pas baisser", a-t-il soutenu.

Une nouvelle tentative pourrait éventuellement avoir lieu lundi ou mardi, mais la Nasa va devoir analyser tous les paramètres avant de se prononcer sur une nouvelle date. Elle avait préalablement indiqué qu'après mardi, la fusée devrait quoiqu'il arrive retourner dans son bâtiment d'assemblage, afin de subir des tests devant être réalisés périodiquement. Une opération chronophage. Les responsables de l'agence spatiale doivent se réunir dans l'après-midi avant de donner une conférence de presse.

"Ils vont évaluer s'il y a encore une possibilité maintenant", a déclaré le patron de la Nasa, Bill Nelson, sur la retransmission vidéo de l'agence. Sinon, "ce sera un décollage en Octobre", a-t-il dit, précisant qu'il s'agirait plutôt de la mi-octobre, car un équipage doit s'envoler au début du mois du même centre spatial pour la Station spatiale internationale.

Six semaines de voyage

Artemis 1 doit permettre de vérifier que la capsule Orion, au sommet de la fusée, est sûre pour transporter à l'avenir des astronautes. Grâce à ce nouveau vaisseau, l'agence spatiale américaine entend renouer avec l'exploration humaine lointaine, la Lune étant 1 000 fois plus éloignée que la Station spatiale internationale.

Le voyage doit durer environ six semaines au total. Orion s'aventurera jusqu'à 64 000 kilomètres derrière la Lune, soit plus loin que tout autre vaisseau habitable jusqu'ici. L'objectif principal d'Artemis 1 est de tester le bouclier thermique de la capsule, le plus grand jamais construit. A son retour dans l'atmosphère terrestre, il devra supporter une vitesse de 40 000 km/h et une température moitié aussi chaude que celle de la surface du Soleil. Au total, le vaisseau doit parcourir quelque 2,1 millions de kilomètres jusqu'à son amerrissage dans l'océan Pacifique.