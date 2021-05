Fusée chinoise : bientôt des débris sur Terre ?

Dans le ciel de Washington, aux États-Unis, un point lumineux est visible à l'œil nu : il s'agit d'une fusée chinoise hors de contrôle. La fusée appelée "longue marche" avait pourtant été lancée correctement la semaine dernière. Sa mission est de mettre en orbite une partie de la future station spatiale chinoise. Les scientifiques explosent de joie lorsque le lanceur se détache normalement.

Deux chances sur trois de finir à la mer

Et pourtant, c'est le début des problèmes. Alors que le lanceur doit repartir vers la Terre et se désintégrer, l'engin prend une trajectoire imprévue et imprévisible. Il pourrait en conséquence traverser l'atmosphère et s'écraser samedi 8 mai ou dimanche 9 mai. Les États-Unis suivent de très près la trajectoire de la fusée, mais indiquent qu'ils n'ont aucun moyen de savoir précisément où la fusée tombera. Statistiquement, un objet spatial a deux chances sur trois de finir à la mer.