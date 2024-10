En images Une éclipse de soleil avec "anneau de feu" illumine la pointe sud de l'Amérique

La légende de l'anneau a enflammé le ciel. Une partie de l'hémisphère sud a été témoin, mercredi 2 octobre, d'une éclipse annulaire de soleil. La splendeur de l'"anneau de feu" était parfaitement visible par peu de monde, dans la semi-désertique Patagonie chilienne et argentine. Si le phénomène de l'éclipse devait durer plus de trois heures, selon la Nasa, l'éclipse annulaire parfaite dans une bande restreinte, n'a duré que quelques minutes.

L'éclipse solaire, le 2 octobre 2024, depuis Buenos Aires, en Argentine. (LUIS ROBAYO / AFP)

La pointe sud du continent et l'île de Pâques ont eu le privilège de voir pleinement le phénomène, né dans le Pacifique nord pour s'achever dans l'Atlantique sud. Mais plusieurs pays sud-américains, et îles du Pacifique, ont pu l'observer de façon partielle. La prochaine éclipse, partielle, de soleil aura lieu le 29 mars 2025, et sera visible surtout depuis l'ouest de l'Amérique du Nord, l'Europe et le nord-ouest de l'Afrique.

"Un magnifique crépuscule"

"C'était impressionnant, merveilleux. Comme un petit crépuscule", s'est enthousiasmé auprès de l'AFP Ninoska Huki, 55 ans, depuis l'île de Pâques aux 7 000 habitants, à 3 500 km des côtes chiliennes, parmi les premiers à pouvoir observer l'éclipse annulaire à la mi-journée locale, avec en toile de fond les statues "Moai". Au moment de l'anneau de feu, "il y avait beaucoup de vent, ce qui a aussi contribué au reflet, et à un moment sublime où nous étions calmes en regardant l'éclipse. Un magnifique crépuscule", méditait Ninoska Huki.

L'éclipse solaire, le 2 octobre 2024, depuis la province de Santa cruz en Argentine. (JUAN MABROMATA / AFP)

Loin de l'autre côté de la cordillère des Andes, dans la Patagonie argentine, à Puerto San Julian, petite station balnéaire à 2 100 km de Buenos Aires, quelques centaines de personnes dûment couvertes bravaient froid et vent, pour regarder la lune grignoter le soleil, a constaté l'AFP. Petits télescopes, lunettes spéciales éclipse ou... masque de soudeur, les astronomes amateur, souvent des locaux venus en famille, mais parfois des passionnés arrivés de loin, goûtaient autant le phénomène que l'ambiance du lieu, au bout du bout du continent.

"J'avais vu une éclipse totale, j'étais impressionné, et à partir de là, j'ai commencé à suivre toutes les éclipses que je pouvais en Argentine", commentait Julio Fernandez, retraité de 58 ans venu de Cordoba, a 2 200 km. "Mais ici c'est spécial parce que c'est bien au sud".

Dix-huitième éclipse annulaire du 21e siècle

"Une éclipse solaire est l'interposition de la Lune entre le Soleil et la Terre", rappelait à l'AFP Diego Hernandez, responsable de la diffusion scientifique du Planétarium de Buenos Aires. Mais dans le cas de mercredi, "la Lune va être un peu plus éloignée de la Terre que d'habitude, chose qui se produit environ une fois par mois". Aussi, "la Lune ne peut recouvrir complètement le Soleil", d'où un anneau orangé, "une sorte d'anneau de lumière provenant du Soleil". Avant et après cet anneau de feu, c'est un "croissant de soleil" qui est visible.

Plusieurs images de l'éclipse solaire, le 2 octobre 2024, depuis les îles de Pacques dans le Pacifique. (JONATHAN MARTINS / AFP)

L'éclipse a débuté dans le nord du Pacifique puis d'Ouest en Est, avant de "passer" par plusieurs îles et archipels, puis de traverser la Patagonie chilienne, la Cordillère des Andes, la Patagonie argentine, pour finir dans l'Atlantique sud. L'éclipse de mercredi, précise l'Institut français de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (Imcce) est la 18ème éclipse annulaire de Soleil du 21e siècle, et la seconde éclipse de 2024 après l'éclipse totale d'avril.