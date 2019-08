De nouvelles photos de l'astéroïde Ryugu aident à comprendre la formation des planètes

Peu à peu, l'astéroïde Ryugu livre ses secrets. De nouvelles photos prises par le petit robot franco-allemand Mascot pourraient aider les scientifiques à comprendre la formation de notre système solaire. Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout), qui fait la taille d'une boîte à chaussures, a voyagé sur le dos de la sonde japonaise Hayabusa2 avant de se poser le 3 octobre 2018 sur l'astéroïde Ryugu, large de 900 mètres, quelque part entre Mars et la Terre.

Après une chute d'une dizaine de minutes, Mascot, lourd d'une dizaine de kilos, a rebondi sur le sol très accidenté de l'astéroïde, en raison du manque de gravité, avant de se stabiliser. En plus de relever des mesures, Mascot a pris une série de photos au cours des 17 heures qu'a duré sa mission. Depuis, ces clichés sont analysés par les scientifiques.

