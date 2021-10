Cinéma : le premier film tourné dans l'espace sera russe

La Russie double son concurrent américain dans l'espace, avec le cinéma cette fois-ci. Le pays lance le premier film en orbite de l'histoire. L'actrice et le réalisateur ont décollé dans la matinée du mardi 5 octobre.

À 10h55, mardi 5 octobre, une fusée s'est élevée à Baïkonour, dans le ciel du Kazakhstan. Sept minutes plus tard, la capsule était déjà en apesanteur. Elle atteindra la station spatiale d'ici quelques heures. À son bord, une jeune actrice russe, accompagnée d'un réalisateur ambitieux et d'un colonel de l'armée russe. "Je suis très excitée et joyeuse, parce que (…) peu de gens sont allés dans l'espace", confie la comédienne Loulia Peressild.

Doubler les Américains et SpaceX

Le film, tourné en 12 jours dans l'ISS, racontera l'histoire d'une jeune femme médecin, qui est la seule à pouvoir opérer un spationaute bloqué dans la station internationale. Les membres russes de l'ISS joueront les figurants. 40 minutes du film se dérouleront en apesanteur. "Il est très difficile de filmer l'apesanteur sur terre", explique le réalisateur, Klim Shipenko. Le personnage a quelques jours pour se préparer. Dans la réalité, le producteur et l'actrice ont eu 12 semaines d'entraînement, suffisant pour prendre de vitesse l'équipe de SpaceX et Tom Cruise, qui envisagent eux aussi un film dans l'espace.