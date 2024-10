"Barnard b", une nouvelle exoplanète détectée tout près de nous

Elle se trouve à "seulement" six années-lumière, une année y dure trois jours terrestres et il y fait 125°C. Grâce au Very Large Telescope (VLT) situé dans le désert d'Atacama, au Chili, des astronomes de l'Observatoire européen austral (ESO) ont découvert une exoplanète autour de l'étoile de Barnard, une des plus proches de notre Soleil. Baptisée "Barbard b", cette exoplanète, présentée mardi 1er octobre dans la revue Astronomy and Astrophysics, "montre que notre arrière-cour cosmique est pleine de planètes de faible masse", relève Alejandro Suárez Mascareño, chercheur à l'Institut d'astrophysique des Canaries (Espagne) et coauteur de l'étude.

"Barnard b est l'une des exoplanètes les moins massives connues et l'une des rares dont la masse est inférieure à celle de la Terre", souligne Jonay González Hernández, chercheur dans le même institut et auteur principal de l'étude. "Mais la planète est trop proche de l'étoile hôte" pour être dans la zone habitable, c'est-à-dire la zone où de l'eau peut exister à l'état liquide à la surface de la planète. Et pour cause : "Même si l'étoile est plus froide que notre Soleil d'environ 2 500 degrés, il y fait trop chaud pour maintenir de l'eau liquide à la surface", ajoute-t-il.

Depuis la découverte de la première exoplanète, 51-Pegasi-b, en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence, quelque 5 700 planètes ont été identifiées hors de notre système solaire. Mais seule une poignée d'entre elles sont considérées comme étant situées dans la zone habitable de leur étoile.

L'étoile de Barnard, idéale pour la chasse aux exoplanètes

Située dans la constellation du Serpentaire, l'étoile de Barnard est le deuxième système stellaire le plus proche de nous après le groupe de trois étoiles d'Alpha du Centaure, à environ six années-lumière, soit tout de même 56 800 milliards de kilomètres. Outre sa proximité, cette étoile constitue une cible privilégiée dans la recherche d'exoplanètes semblables à la Terre car il s'agit d'une naine rouge, une étoile froide.

Sa "zone habitable" est ainsi beaucoup plus proche d'elle que celle d'astres plus chauds, comme le Soleil. Les planètes qui se situent dans cette zone ont donc des périodes orbitales plus courtes, ce qui permet aux astronomes de les surveiller pendant quelques jours ou quelques semaines, plutôt que pendant des années.

Quand une planète orbite autour d'une étoile, elle exerce sur cette dernière une petite force gravitationnelle qui la fait osciller et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète, ce qui peut être mesuré depuis la Terre avec des spectrographes. C'est cette méthode des "vitesses radiales" qui a été utilisée pour détecter "Barnard b". Ces observations ont ensuite été confirmées par les données d'autres instruments consacrés à la chasse aux exoplanètes.