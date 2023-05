En 2021, Mattéa souffrait d’acné sévère, lui valant une vague de haine et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Deux ans après, elle a vaincu l’acné et porte un message d’espoir pour tous ceux qui vivent ce qu’elle a vécu.

En 2021, Mattea souffrait d’acné sévère. Sur les réseaux sociaux où elle poste régulièrement des vidéos, les commentaires haineux rendaient son quotidien plus difficile et l’obligait même à trouver des subterfuges pour dissimuler son acné et contourner son harcèlement. Pour elle, cette période était difficile, de par le regard des autres.

Des traitements pour vaincre l’acné

Pour se débarrasser ses problèmes de peau, Mattéa utilise un traitement, la doxycycline, un antibiotique à action anti-inflammatoire et antibactérienne, associé en complément à une pilule. “Mon état d'esprit était très positif, parce que ça allait mieux, parce que je savais que quelques mois après, c'était fini. C’est un traitement qui n’était pas douloureux”. Pour s’assurer que son acné soit complètement éradiquée, elle débute le traitement Roaccutane, un médicament efficace pour cette problématique de peau mais qui nécessite une surveillance accrue en raison des nombreux effets secondaires qu’il provoque. “Roaccutane, je le vis un peu moins bien parce que j'ai des douleurs au dos. J’ai aussi les lèvres sèches. Pour manger, ça fait mal. Mais bon, c'est juste le point un peu négatif, mais j’étais prévenu”, explique Mattéa.



Aujourd’hui, la jeune fille de 18 ans se sent mieux et peut se permettre des activités banales du quotidien comme se maquiller, dormir sur le côté et ne pas se retrouver “avec l'oreiller plein de sang”. Malgré des séquelles sur le plan physique, avec des cicatrices et mental, avec une baisse de confiance en soi, voir son acné disparaître lui a permis de reprendre goût à la vie. “Je continue à partager mon quotidien sur TikTok avec beaucoup de bienveillance. Ça m'a appris à grandir et à ne pas m'occuper de ce que peuvent penser les gens, et être focus sur moi”, ajoute-t-elle.