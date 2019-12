VIDEO. Anthroposophie : l’étrange médecine

Dans la nébuleuse des médecines "alternatives", c’est peut-être la plus mystérieuse : l’anthroposophie, littéralement "la sagesse de l'homme", un courant spirituel qui mêle connaissances scientifiques et croyances ésotériques.

L'anthroposophie a été fondée au début du XXe siècle par l'écrivain autrichien Rudolf Steiner, qui propose un nouveau mode de vie. Un siècle plus tard, son mouvement prospère: les anthroposophes ont fondé leur propre banque, leur agriculture avec un label certifiant la "biodynamie", et des écoles avec leur propre pédagogie.

Un secteur lucratif

Mais la médecine est l'un des secteurs les plus lucratifs de l'anthroposophie, qui revendique plus de 3 000 médecins et une quinzaine de cliniques en Europe. Fleuron du mouvement, les laboratoires Weleda et leurs 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Enquête sur ce mouvement controversé, une médecine qui s'appuie sur des médicaments issus des plantes et minéraux et qui prétend soigner le cancer avec des injections d'extrait de gui. Peut-on faire confiance aux anthroposophes ?

Une enquête de Louis Milano-Dupont diffusée dans "Complément d'enquête" le 12 décembre 2019.