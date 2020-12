Vaccin contre le Covid-19 : la campagne de vaccination sur le point d'être lancée

J. Benzina, A. Mezmorian, X. Roman, C. Pari, Y. Kadouch, France 3 Régions

J. Benzina, A. Mezmorian, X. Roman, C. Pari, Y. Kadouch, France 3 Régions France 2 France Télévisions

Dernière étape pour le vaccin Pfizer. Jeudi 24 décembre, la Haute Autorité de santé donnera ou non son feu vert pour lancer une vaste campagne de vaccination en France. Les Ehpad seront les premiers concernés, mais encore faut-il convaincre les résidents. "Nous aurons quelques dizaines de milliers de doses dans les prochains jours", a en tout cas confirmé Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.

Les hôpitaux s'équipent

Ce vaccin peut supporter 12 heures de transport maximum, et doit être administré dans les cinq jours. De leur côté, les hôpitaux s’organisent, à l’instar de celui de Lille (Nord) qui a investi dans un grand congélateur. L’établissement doit aussi former son personnel. "On ne manipule pas du -80 comme quelque chose qui est à température ambiante", rappelle le professeur Pascal Odou, chef de l’Institut de pharmacie du CHU de Lille.

Le JT

Les autres sujets du JT