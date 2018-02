Rougeole : une femme décède dans la Vienne

La famille de Jessica est effondrée, car la jeune femme de 31 ans vient de succomber à la rougeole. "Un médecin est venu, il m'a fait asseoir et il m'a dit : 'Madame, c'est très grave. On va être obligé de provoquer un coma'. Je n'ai plus revu ma fille", raconte Yolande Riquelmé, la mère de Jessica.

Épidémie dans le sud-ouest

C'est à l'hôpital de Poitiers où elle est décédée que Jessica aurait attrapé la rougeole en accompagnant son père aux urgences. Des patients contagieux se trouvaient dans la salle d'attente du fait de l'épidémie qui sévit dans la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a déjà touché 269 personnes depuis novembre dernier. En France, 9 % des adultes ne sont pas protégés. S'ils n'étaient que 5 %, les épidémies pourraient être évitées. La rougeole est extrêmement contagieuse : un patient atteint peut contaminer 15 à 20 personnes.

