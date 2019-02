Rougeole : épidémie à Val Thorens

C’est une maladie qui peut entraîner de sérieuses complications. La rougeole est en recrudescence dans toute la France, en particulier l’année dernière. À Val Thorens (Savoie), une épidémie s’est déclarée depuis la fin du mois de janvier. 20 jeunes saisonniers, encore au fond de leur lit à ce jour. Leurs collègues témoignent de leur grande fatigue

Les symptômes sont clairs : fièvre, fatigue, toux et éruption cutanée. À Val Thorens, beaucoup se font désormais vacciner à l’hôpital par mesure de prévention.

Non obligatoire

En France, le vaccin n'est obligatoire que depuis un an pour les enfants. Seules les personnes déjà contaminées sont immunisées. "C’est un des virus les plus contagieux oui, donc ça se propage très vite. On met en place des mesures d’hygiène avec le port d’un masque, le lavage de main et l’isolement. On met un arrêt de travail d’une semaine pour éviter que tout le monde soit contaminé", précise le docteur Alexis Raboteau, du centre médical de Val Thorens.

Dans la station, des vacanciers sont déjà vaccinés, d’autres ne veulent pas. Pour le ministère de la Santé, la couverture vaccinale sur le territoire français est insuffisante pour éviter tout risque d’épidémie.

