Reportage Un nouveau vaccin contre le zona bientôt en France, pour sortir de "l'impasse thérapeutique"

Il est déjà utilisé dans d'autres pays et doit arriver prochainement en France. Un nouveau vaccin est en fabrication en Belgique contre le zona, cette maladie liée à la réactivation du virus de la varicelle et qui touche une personne sur trois.

Temps de lecture : 2 min

"J'ai commencé à avoir une trace rouge au niveau de la poitrine". La douleur du zona, Dominique s'en souvient comme si c'était hier : une trace rouge et une grande fatigue. Ce sont les premiers symptômes de cette maladié liée à la réactivation du virus de la varicelle. Un nouveau vaccin contre le zona doit arriver en France pour cette maladie qui se déclenche chez les plus âgés ou les personnes immunodéprimées, et touche une personne sur trois.

"Toute la nuit, j'ai eu vraiment très mal au niveau de ces traces, ajoute Dominique. J'ai eu l'apparition de boutons, quelque chose qui n'est pas très beau et qui est extrêmement douloureux. Jusqu'à en pleurer..." Démuni face à cette douleur, Dominique a alors fait appel à un magnétiseur.

Déjà un vaccin, déconseillé aux immunodéprimés

Mais selon Ludovic Casanova, médecin généraliste, "il existe quand même certains médicaments qui permettent de diminuer ses douleurs. Ces médicaments ne marchent pas dans 100 % des cas, ils ont des effets secondaires. Parfois, on est dans l'impasse thérapeutique. Mais la vaccination reste quelque chose qu'il faudrait voir un peu plus déployé actuellement dans la population."

Un vaccin contre le zona est déjà disponible en France mais pas il n'est assez efficace et déconseillé pour les personnes immunodéprimées. L'arrivée d'un nouveau remède est donc vécue comme un espoir. La production de ce vaccin est en partie réalisée près de Bruxelles dans l'usine de l'entreprise GSK. 9 000 personnes y travaillent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. "Chacun de nos vaccins va subir toute une série de testing et ça peut aller jusqu'à 500 tests différents par vaccin, assure Ann Dekoninck, directrice de la production des substances actives. C'est ça qui fait le temps de production plusieurs mois, voire jusqu'à 24 mois pour les plus complexes".

Des premières doses non remboursées

Le vaccin destiné à lutter contre le zona a fait ses preuves dans les pays où il est administré, selon Jamila Louahed, responsable recherche et développement chez GSK. "À ce jour, on a plus de 52 millions de vaccins qui ont été administrés. On a un recul qui est relativement important. Donc on a pu démontrer au travers de nos études cliniques que cette efficacité est maintenue quelque soit la population âgée qui est visée : les 50 ans, les 60 ans ou les plus de 70 ans."

Les premières doses sont arrivées sur le marché français fin juillet, mais elles ne sont pas remboursées. La Haute autorité de santé doit donner ses recommandations dans les prochaines semaines avant une éventuelle prise en charge par l'Assurance maladie.