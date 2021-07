Eurozapping : la vaccination des jeunes lancée en Espagne

Le débat sur la vaccination des jeunes est lancé en Espagne. L’augmentation importante des nouveaux cas de Covid-19 avec les variants inquiète de plus en plus les autorités et le personnel de santé espagnol. Les personnes de moins de 30 ans qui ne sont pas vaccinées sont particulièrement exposées. Des mesures pourraient être prises dans les prochains jours. "La vaccination des jeunes est très importante. La seule chose qui peut nous sauver est qu’ils le soient rapidement", indique Maria Justicia, membre du syndicat des médecins.

Les Pays-Bas touchés par des inondations

Les Pays-Bas sont touchés par des inondations. Dans le sud du pays, plusieurs communes ont été victimes de crues après les fortes précipitations de ces derniers jours. Le bilan et les dégâts humains sont toutefois bien moins importants qu’en Allemagne ou en Belgique. La Sibérie est pour sa part touchée par des feux de forêts. Les autorités ont répertorié 190 incendies sur une immense zone forestière. D’importants moyens ont été mobilisés dans les airs.