Coronavirus : les vaccinations débuteront le 27 décembre dans l’Union européenne

Les pays européens accélèrent la mise en place de leurs campagnes de vaccination. L’Allemagne a annoncé jeudi 17 décembre que les premières vaccinations commenceront dans le pays le 27 décembre. Alors qu’en sera-t-il en France ? La Commission européenne a souhaité que tous les pays membres débutent la vaccination au même moment. "Commençons la vaccination dès que possible ensemble, les 27, le même jour, à l’image de l’unité dont nous avons fait preuve depuis le début de cette pandémie", a exhorté la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Feu vert de la HAS entre le 24 et le 28 décembre

L’Agence européenne du médicament (AME) se réunira le 21 décembre pour une autorisation de mise sur le marché deux jours plus tard. En France, la Haute autorité de Santé (HAS) devra donner son feu vert entre le 24 et le 28 décembre. Les vaccins destinés à la France quitteront le site de production de Pfizer en Belgique, en direction de six plateformes logistiques et d’une centaine d’hôpitaux un peu partout dans le pays.

