Bronchiolite chez les seniors : la Haute autorité de Santé rendra son avis "cet été" pour un remboursement du vaccin de GSK "à l'automne", affirme Catherine Vautrin

"La Haute Autorité de Santé rendra son information [ses recommandations] à l'été" concernant le vaccin contre le virus de la bronchiolite des seniors du laboratoire GSK, affirme jeudi 22 février sur France Bleu Mayenne Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Si cet avis est positif, alors "à partir de l'automne on pourra disposer" de ce vaccin remboursé, soit avant la prochaine épidémie de bronchiolite, précise-t-elle.

Chaque année en France, 25 000 personnes âgées ou affaiblies sont hospitalisées en raison du virus respiratoire syncytal et 5 à 10 000 meurent après avoir contracté ce VRS. Les vaccins des laboratoires Pfizer et GSK destinés aux seniors ont déjà été approuvés par l'Agence européenne du médicament, mais en France les médecins attendent depuis plusieurs mois déjà le feu vert. Le vaccin Arexvy, de GSK, est déjà disponible en France et peut être prescrit, mais dans l'attente de l'avis de la HAS il n'est pas pris en charge par l'Assurance maladie. "Pour être remboursé, il faut que l'efficacité thérapeutique soit validée par la HAS", souligne Catherine Vautrin.

Si la HAS donne donc son feu vert au remboursement par la Sécurité sociale de ce vaccin, alors il "protègera les personnes de 60 ans et plus", salue Catherine Vautrin. La nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités rappelle que "ces infections sont très courantes l'hiver et sont très contagieuses", d'où "l'importance" d'un remboursement à l'automne. "Ce sont autant de personnes qui, vaccinées, n'auront peut-être pas recours à des antibiotiques, et surtout nous allons sauver des vies", insiste Catherine Vautrin. Elle précise par ailleurs que la production du vaccin Arexvy sera lancée dans l'usine GSK de Saint-Amand-les-Eaux (Nord).