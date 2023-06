Un comprimé réduit de moitié le risque de décès d'un type de cancer du poumon

Selon un essai clinique, la prise de l'osimertinib a entraîné une réduction de 51% du risque de décès pour les patients traités, comparé au placebo.

Un comprimé a démontré réduire de moitié le risque de décès d'un certain type de cancer de poumon, lorsque pris quotidiennement après une opération chirurgicale pour enlever la tumeur, selon les résultats "impressionnants" d'un essai clinique présentés dimanche 4 juin.

Le cancer du poumon est le cancer qui cause le plus de décès, avec environ 1,8 million de morts déplorés chaque année dans le monde. Ce traitement développé par le groupe pharmaceutique AstraZeneca, l'osimertinib (commercialisé sous le nom de Tagrisso), concerne les patients atteints d'un cancer dit "non à petites cellules" (la forme la plus commune), et présentant un type particulier de mutation. Celle-ci concerne 10% à 25% des patients atteints d'un cancer du poumon aux Etats-Unis et en Europe, et 30% à 40% en Asie.

Selon cet essai, la prise du comprimé a entraîné une réduction de 51% du risque de décès pour les patients traités, comparé au placebo. Au bout de cinq années, 88% des patients ayant pris le traitement étaient toujours vivants, contre 78% des patients ayant pris le placebo.