Un collant de compression médicale des Vosges à l’exposition "Fabriqué en France" de l’Élysée

Pour la deuxième année consécutive, l’Élysée organise une grande exposition ces 3 et 4 juillet pour mettre en avant des entreprises, producteurs, artisans et industriels qui ont choisi de fabriquer en France. Parmi eux, un spécialiste du textile de santé qui présentera son modèle phare : un collant de compression médicale entièrement produit dans les Vosges.

Il représentera les Vosges à l'Elysée ce week-end. Un collant de contention à compression veineuse élastique à Nomexy dans l’usine dédiée au textile de santé du groupe Innothera. Une entreprise plus que centenaire qui s’est diversifiée sur ce créneau des bas, chaussettes et collants de compression médicale il y a une trentaine d’années. Des dispositifs de santé prescrits par les médecins, mais attention : plus rien à voir avec les bas de contentions de nos grands-mères. Les collants de l’entreprise vosgienne sont chics et se portent au quotidien : "C’est le premier collant qui allie à la fois des caractéristiques médicales et des caractéristiques de confort et d’esthétisme", précise le directeur de l’usine Jean-Paul Hernandez.

Fiers d’être à l’Élysée

Pour les 340 employés du site vosgien, cette mise en lumière de leur savoir-faire au palais présidentiel est une reconnaissance, eux qui expédient chaque jour, 3500 colis dans 120 pays. "C’est une très grande fierté et un grand bonheur, pas uniquement pour moi, mais pour tous les salariés. Mais je suis fier que leur travail soit reconnu et représente les Vosges à l’Elysée", déclare Jean-Michel Messéant le responsable de la production. Le collant vosgien trônera donc ce week-end dans la capitale avec 126 autres produits issus de tous les départements et territoires de métropole et d’Outre-mer et qui illustrent, selon le site de la manifestation, ce que notre pays crée de meilleur.

Pendant deux jours, entreprises, artisans, producteurs et industriels pleinement engagés dans la fabrication française seront mis à l’honneur. De la lentille verte du Puy AOP de la maison Sabarot en Haute-Loire, au foil en carbone d’Héol Composites dans le Morbihan, des cornichons de l’Yonne, un vélo électrique de Savoie ou encore un chargeur de batteries ultra rapide du Pas-de-Calais. La liste complète est à retrouver sur le site de l’Élysée. Pour la visite, en revanche, c’est trop tard : l’événement est complet depuis plusieurs jours.