Trisomie 21 : une nouvelle thérapie améliore sensiblement les fonctions cognitives chez des patients, selon une étude

Une nouvelle thérapie améliore les fonctions cognitives chez des patients porteurs de trisomie 21, selon une étude publiée jeudi 1er septembre dans la revue Science, menée par des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) au sein du laboratoire "Lille neuroscience et cognition" et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne.

Cette étude démontre que l'injection d'une hormone chez des patients porteurs de trisomie 21 améliore de 20 à 30% leurs fonctions cognitives. Les tests réalisés sur sept patients atteints de cette anomalie génétique ont montré un vrai bénéfice à l'issue du traitement : une meilleure compréhension des consignes, plus de repères dans l'espace, une amélioration de l'attention et de la mémoire. Une mère a témoigné que son fils trisomique ne se perdait plus en route pour aller travailler.

Une étude plus vaste prévue cet automne

Pendant six mois, ces hommes âgés de 20 à 50 ans ont reçu une injection d'hormone toutes les deux heures grâce à une pompe installée sur leur bras (comme celles qu'utilisent les diabétiques). Cette hormone, la GnRH, est sécrétée naturellement par le corps sauf chez les porteurs de trisomie 21.

Les chercheurs avaient prouvé dans un premier temps grâce à des souris que ce dysfonctionnement altèrait leurs facultés cognitives et qu'en restaurant l'hormone, on améliorait ces fonctions de 20 à 30%. "Dans la trisomie 21, la thérapie GnRH est prometteuse, d’autant qu’il s’agit d’un traitement existant et sans effet secondaire notable", souligne Nelly Pitteloud, chercheuse. Les scientifiques doivent confirmer ces résultats en menant une étude plus vaste cet automne sur une soixantaine de volontaires hommes et femmes.

La trisomie 21 touche environ une naissance sur 800. Elle se traduit notamment par un déclin des capacités cognitives. En vieillissant, 77% des personnes atteintes de trisomie 21 connaissent des symptômes proches de ceux de la maladie d’Alzheimer.