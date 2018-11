Tests ADN : “le business des gènes”

Guillaume rencontre sa demi-sœur pour la première fois, au Texas (États-Unis). Et s’ils sont enfin réunis, c’est grâce à un test acheté sur internet.

Il est désormais facile de retrouver ses proches, de découvrir des ADN. Des tests dits "récréatifs", vendus par des laboratoires privés à grand renfort de marketing. Des stars du football participent même à des campagnes pour les promouvoir.

Du rêve au cauchemar ?

Mais ces nouvelles pratiques peuvent aussi avoir de lourdes conséquences dans les familles. C’est le cas de Christophe, rencontré par Compléments d’enquête, qui a commandé un test pour sa mère et son oncle en secret. "Grosse surprise, quand je l’ai reçu : demi-frère et demi-sœur. Donc l’un n’est pas l’enfant de mon grand-père", révèle-t-il.

Il fait une seconde enquête pour déterminer lequel n’est pas l’enfant, cette fois-ci avec sa cousine. Et là, autre surprise, il découvre qu’elle n’est ni la cousine de sa mère ni de son oncle. Sa grand-mère aurait donc trompé son mari. Un lourd secret de famille qu’il gardera pour lui, ne voulant pas heurter sa grand-mère, désormais trop âgée…