VIDEO. "Mon point fort, c'est ma tête" : Teddy Riner livre les secrets de son mental à toute épreuve

Entraîner notre cerveau pour décupler nos capacités. "Envoyé spécial" s'intéressait le 23 novembre à la préparation mentale. Si la science commence tout juste à la prendre au sérieux, les sportifs de haut niveau y ont recours depuis longtemps. Maîtriser son niveau de stress pour atteindre ses objectifs et éviter les contre-performances, Teddy Riner le fait depuis des années. Extrait.

Le judoka vient de remporter son dixième titre de champion du monde "toutes catégories". Le secret n'est pas dans ses biceps, mais dans sa tête. Teddy Riner doit tout à son mental d'acier… et à des séances régulières avec une psychologue. Elles seules lui permettent de déminer des blocages. Souvent des petits détails, qui risquent de polluer l'esprit du champion en compétition.

Une psychologue pour déverrouiller les blocages

Au programme de la séance du jour, le refus de Teddy Riner d'être mis au sol à l'entraînement. Ce besoin de se montrer le plus fort même quand il est en préparation amuse la psychologue. Un blocage mental que Meriem Salmi va devoir déverrouiller, comme en 2011, avant les JO de Londres.

Un an avant, raconte le champion, il n'arrivait pas à dormir, se réveillait avec des douleurs dans le dos. Après une foule d'examens médicaux inutiles, son entraîneur a téléphoné à la psychologue. En deux ou trois séances, le problème a été réglé : "Je dormais comme un bébé. Et en plus, je suis rentré avec le titre !"

Extrait de "Que la force soit avec vous !", un reportage diffusé dans "Envoyé spécial" le 23 novembre 2017.