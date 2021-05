Robert Marchand : le célèbre cycliste centenaire s'est éteint

On le pensait éternel, comme sa passion pour le vélo : Robert Marchand est décédé le samedi 22 mai à l'âge de 109 ans. Il était détenteur de plusieurs records cyclistes dans une catégorie tout spécialement créée pour lui : celle des plus de 100 ans. L'un de ses secrets de jeunesse était 15 minutes de sport chaque matin et une certaine hygiène de vie. "J'ai usé de tout mais je n'ai abusé de rien. Je n'ai fumé seulement que deux trois mois dans ma vie, c'est tout. Je me suis saoulé trois fois dans ma vie", racontait-il.

Deux guerres mondiales

Né en 1911, il a connu les deux guerres mondiales. Militant communiste, il a fait partie de la résistance. Tour à tour bucheron, pompier, maraicher : il a exercé pas moins de 15 métiers différents dans sa vie, mais c'est bien sa passion pour le vélo qui le portait. Il a suivi 98 Tours de France et a souvent été invité sur les étapes. Le plus vieux sportif au monde est parti dans la nuit du 21 au 22 mai, dans son sommeil.