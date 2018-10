Robert Marchand : à 106 ans, il remonte à vélo

Robert Marchand n'a pas froid aux yeux. Le centenaire n'est pas impressionné à l'idée de refaire un tour de piste, à 106 ans. "Même âgé, on peut faire encore quelque chose, rigole ce sportif d'exception. Mais il ne faut pas se laisser aller".

Il continue le vélo, mais ne chasse plus les records

L'ironie de cette histoire est à chercher à l'adolescence de Robert Marchand. À 18 ans, il est déclaré inapte à la pratique du cyclisme. Aujourd'hui, le centenaire a les performances respiratoires d'un athlète de 50 ans. "Il possède des aptitudes hors norme. C'est très facile de le conseiller, explique Jean-Michel Richefort, son entraîneur. Le maître mot, c'est la régularité et la souplesse". L'an dernier, le champion avait annoncé sa retraite, après avoir battu le record de l'heure des plus de 105 ans, en couvrant plus de 20 kilomètres en une heure. Le centenaire stoppe sa chasse aux records, mais continue le sport, à bientôt 107 ans.

