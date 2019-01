La boxe en "col blanc" en pleine expansion

Ils sont cadres, banquiers ou chefs d’entreprise. Tous sont séduits par la boxe. Ils pratiquent ce sport dans des installations haut de gamme, à la sortie du travail. "Je suis bien fatigué dans le bon sens du terme, témoigne l'un d'eux. J'ai mal aux muscles et on s'est aussi bien dépensé intellectuellement finalement. Je suis à la fois vidé physiquement et intellectuellement."

Un essor depuis 2016

Ce phénomène de mode est appelé le "white collar boxing", c’est-à-dire la boxe en "col blanc." "Je pense qu'il y a un phénomène mondial du 'white collar boxing'", estime Cyril Durand, président du club de boxe Temple Noble Art. "Il correspond à un fort désir de sport chez les leaders du monde économique, du monde politique, du monde artistique. Ils vont avoir un haut niveau d'exigence sur le sport qu'ils vont pratiquer." Épanouissement, solidarité, dépassement de soi, ces valeurs sont également recherchées dans le monde de l’entreprise. Depuis le succès des Français aux JO de 2016, ces salles premiums se sont développées dans l'Hexagone.