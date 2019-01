Exosquelette : le ski sans effort

C'est une innovation discrète, elle pourrait pourtant définitivement changer la manière de skier. "C'est un peu la révolution, ça facilite le ski", explique un vendeur de matériel de ski. Cet exosquelette fait de petites armatures agit comme un ralentisseur et soulage les articulations qui encaissent en moyenne 40% de chocs en moins.

"On peut imaginer ce que ressentent les champions"

À plus de 60 ans, Gérard est un adepte du Ski-Mojo, premier exosquelette conçu pour la pratique du ski. Cet ancien sportif aux articulations usées renoue avec le plaisir de la glisse sans douleur et durant toute la journée. "Les virages s'enchaînent beaucoup mieux, les bosses du terrain sont effacées, c'est vraiment un plaisir. On peut imaginer ce que ressentent les champions", se réjouit Gérard, skis aux pieds. Des sensations qui ont un coût : 599 euros le kit à l'achat. Pour tester, le Ski-Mojo est aussi disponible à la location.

