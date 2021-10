Eure-et-Loire : à Chartres, un conteneur pour accompagner la pratique du sport en extérieur

À Chartres (Eure-et-Loire), c'est une séance de sport matinale qui débute pour une dizaine d'amateurs, dont Mathilde, adepte du crossfit. "J'aime bien m'entraîner le matin, donc c'est l'idéal", déclare-t-elle. Professeur de sport en extérieur durant le premier confinement, Jules Griveau, coach sportif, poursuit ses cours et innove concernant le stockage de son lourd matériel. "Pourquoi on ne mettrait pas tout ça dans un conteneur ? On est tombés sur ce concept simple et efficace, puisqu'on peut retrouver à l'intérieur tout le matériel qu'on peut retrouver dans une salle de sport", explique le coach sportif.

Un concept de conteneurs sportifs

De nombreux outils pour pratiquer du sport sont disponibles dans ce conteneur : vélos, rameurs, haltères ... Pour un tarif de 20 euros par séance et avec un groupe limité à 12 personnes, c'est comme une séance privée, qui semble séduire les adeptes. C'est pour cela que Jules Griveau ainsi que son associé de longue date, Benjamin Lasserre, espèrent développer leur concept à travers la France. "D'ici 5 à 7 ans, on aimerait bien multiplier le nombre de conteneurs par dix dans le meilleur des cas", ajoute Benjamin Lasserre, cogérant de l'entreprise sportive.