Santé : le sport en plein air, un anti-stress naturel

Pendant ce confinement, c'est un motif autorisé pour sortir : faire du sport en plein air. Depuis le début de la crise sanitaire, de plus en plus de Français y ont recours.

Se relaxer et maintenir sa forme à la fois. Faire du sport au grand air est un anti-stress naturel. "C'est très important, aussi bien physiquement, que moralement. Ça nous fait vraiment du bien, ça nous aide", détaille Lorette, habituée d'un cours de gym sur le front de mer proposé gratuitement par la mairie d'Antibes (Alpes-Maritimes). C'est un avis partagé par un autre élève sur un tapis non loin : "Dans cette situation, ça permet d'évacuer pas mal de choses."



Des pratiques de plus en plus prisées

D'autres, préfèrent les sports un peu plus physiques comme le "longe côte", sorte de randonnée dans l'eau. C'est le cas d'un groupe de pratiquants interrogé par l'équipe de France 2 : "Moi c'est ce que j'aime, on est en groupe. Donc on a une stimulation personnelle qui fait que l'on fait des progrès." Une demande de pratiques sportives en extérieur grandissante. "On a en comparaison aux autres années, environ 30 à 40 % de demandes supplémentaires", explique Flavien Mela, président du club Wild Move. Le confinement ne devrait pas avoir d'incidence là-dessus, puisque les sports en extérieur restent autorisés.