En Isère, la montagne accessible en joëlette pour les personnes en situation de handicap

Les sous-bois du Vercors accueillent des randonneurs pas tout à fait comme les autres. Dans la file indienne, des marcheurs-accompagnateurs et des personnes en situation de handicap assis sur une joëlette. Ce fauteuil tout-terrain permet aux personnes invalides de découvrir les joies de la randonnée.

Un drôle d'attelage sur roues appelé la joëlette

Cinq séjours d'une semaine sont programmés pour effectuer une grande boucle au coeur du massif du Vercors. Dans cette joyeuse troupe, une quinzaine de marcheurs, tous bénévoles, encadrent cinq à six personnes en situation de handicap. Deux personnes seulement à l'avant peuvent conduire ce drôle d'engin sur roues qu'on appelle la joëlette, conçue à l'origine par un accompagnateur de montagne qui voulait continuer à emmener en balade son neveu myopathe.

Si au départ, la joëlette était fabriquée de manière artisanale, un modèle industriel un peu différent a très vite vu le jour. Aujourd’hui, c'est une entreprise stéphanoise qui s’efforce d’améliorer le produit.

Des séjours qui facilitent le vivre ensemble

Pour les accompagnateurs, c'est l'occasion de vivre des vacances hors normes et de partager la joie de la randonnée avec des personnes handicapées. Une fois la marche terminée, tous se retrouvent dans le même bivouac. Ici encore, les bénévoles apportent leur aide en accompagnant les personnes en situation de handicap pour s'habiller, se laver, se nourrir. Autant de tâches qui rapprochent valides et non valides et qui demandent une bonne dose de complicité. "Ils nous apportent énormément. lls nous donnent l'envie de nous dépasser, la communication et le vivre ensemble sont permanents", raconte une accompagnatrice.

Neuf antennes pour pratiquer toute l'année

Cette itinérance est organisée par l'association Handicap Évasion qui compte 900 adhérents. C'est elle qui fournit les joëlettes. Chaque année, elle rend la montagne accessible à des centaines de personnes en situation de handicap. L'association est présente dans plusieurs régions de France. Pas moins de neuf antennes permettent de pratiquer la joëlette tout au long de l'année, en proposant des sorties à la journée ou les week-ends sur des sentiers bucoliques autant que sur des chemins escarpés.

Les antennes d'Auvergne et de la Loire organisent des sorties même l'hiver, en utilisant les joëlettes sur la neige grâce à un matériel spécifique qui s’adapte sous la roue.