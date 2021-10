Dans le Var, les seniors prennent goût au sport grâce au Mobil'Sport Santé

Le Comité Départemental Olympique et sportif du Var fait bouger les seniors. Grâce à la mise en place du programme Mobil'Sport Santé, les personnes âgées peuvent pratiquer une activité physique intense et adaptée à laur morphologie. #IlsOntLaSolution

Le Comité Départemental Olympique et sportif du Var organise des ateliers sportifs pour les seniors grâce au programme Mobil'Sport Santé 83. Ces activités de sport-santé ont plusieurs objectifs, d'abord sensibiliser et initier ces publics plus fragiles à une activité physique adaptée à leur état physique, réduire les risques cardio-vasculaires et enfin prévenir le surpoids... et cela dans la bonne humeur !

Des séances intenses, adaptées et encadrées

Ces séances de sport sont assez intensives, elles sont encadrées et adaptées aux différents publics." On essaie toujours de travailler avec des mouvements de la vie quotidienne comme se lever et s'asseoir . On fait attention aux genoux et au fait qu'ils ne dépassent pas la pointe des pieds. S'ils dépassent la pointe des pieds, ça veut dire que la personne va mettre tout son poids du corps dessus et qu'elle va se faire mal." précise Thomas Leroy, animateur Mobil'Sport Santé 83.

Malgré l'intensité de l'effort, cette initative ne semble pas déranger les personnes âgées, bien au contraire. Elles sont déterminées et prennent plaisir à transpirer. "C'est ludique. On travaille tout en s'amusant et c'est beaucoup plus agréable qu'une séance de gymnastique en salle".

Ce dispositif itinérant a été retenu par le CNOSF et Paris 2024 et s'inscrit dans l'appel à projet "Impact 2024". Il est gratuit et ouvert à tous. Pour l'instant, cette initiative est proposée dans 8 communes du Var, labélisées "Terre de Jeux 2024". Elle devrait être bientôt étendue à tout le territoire.